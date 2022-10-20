Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП под Калугой с участием актрисы Анны Большовой Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Сотрудники полиции выясняют все детали и обстоятелсьтва смертельного ДТП в Калужской области с участием российской актрисы Анны Большовой. Звезда сцены накануне случайно сбила пешехода на своей иномарке, но вызвав врачей скорой помощи помочь пострадавшей так и не удалось, женщина, переходившая дорогу скончалась.

По данным региональной ГИБДД, происшествие произошло 14 октября в 22.20 в деревне Грачевка.

- Предварительно, женщина-водитель 1976 года рождения на Audi Q3, выполняя поворот налево с улицы Садовой на улицу Совхозную, допустила наезд на пешехода… В результате ДТП пешеход скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что российская актриса театра и кино Анна Большова сбила пешехода в Калужской области. Сразу же после случившегося Большова сама вызвала на место случившегося "скорую" и сотрудников полиции. Однако спасти пострадавшего человека не удалось.