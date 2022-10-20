Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств Фото: Мария АНАНОВА

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий проведение эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств в стране.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, эксперимент пройдет с 1 марта 2023 по 1 марта 2026 года в трех регионах России – Москве, Московской и Белгородской областях. Перечень препаратов будет утверждаться Министерством здравоохранения России.

В список лекарств не войдут льготные препараты, препараты, содержащие наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества, а также спиртосодержащие с объемной долей этилового спирта свыше 25%. Кроме того, в перечень не могут быть включены лекарства, изготовленные аптечными организациями.

В законе отмечается, что рецепты на лекарства, продаваемые онлайн, могут быть оформлены в виде электронного документа. При дистанционной реализации препаратов аптеки обязаны будут обеспечить идентификацию личности гражданина, на которого оформлен рецепт, с личностью того, кому лекарство доставлено.