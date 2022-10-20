Путин подписал закон о праве мобилизованных передавать бизнес доверенным лицам Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий мобилизованным передавать свой бизнес в управление доверенным лицам.

«Гражданам, являющимся индивидуальными предпринимателями, призываемым на военную службу по мобилизации предоставляется пять рабочих дней на решение организационных вопросов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе через доверенных лиц», – сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Закон позволит индивидуальным предпринимателям и юриическим лицам передать свои организации в доверительное управление или же просто сохранить их регистрацию без изменений на время, пока владелец не демобилизуется.

Ранее один из авторов инициативы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак говорил,что действующий закон запрещает военнослужащим заниматься предпринимательской деятельностью, владеть или участвовать в управлении организациями. Из-за этого предпринимателям при мобилизации приходится в экстренном порядке закрывать бизнес или выходить из него, отметил он.