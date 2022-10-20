Премьер Британии Трасс намерена уйти в отставку

Премьер Великобритании Трасс Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании намерена подать в отставку, сообщает Sky News.

«Лиз Трасс должна уйти с поста премьер-министра всего через шесть недель после своего избрания», – говорится в сообщении телеканала.

Напомним, ранее парламентарии от консервативной партии Великобритании Криспин Блант, Эндрю Бриджен и Джейми Уоллис заявили, что Лиз Трасс должна покинуть свой пост, в Великобритании ее назвали «абсурдной пародией на премьер-министра».

До этого премьер-министр Великобритании отправила в отставку министра финансов королевства Квази Квартенга, одного из самых ближайших своих соратников.

Лиз Трасс была избрана премеьр-министром Великобритании 5 сентября 2022. Причиной смены главы правительста Соединенного Королевства стали многочисленные провалы предыдущего премьера Бориса Джонсона, который совершенно забросил собственную экономику.