Илон Маск похвастался числом спутников SpaceX на орбите Фото: REUTERS

Американский предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что у его корпорации спутников больше, чем у всей остальной Земли.

- У SpaceX больше активных спутников на орбите, чем у всей остальной Земли вместе взятой, и скоро мы намерены удвоить их число, - заявил он в четверг в посте в социальной сети Twitter. Так Маск прокомментировал новость Teslarati о готовящемся запуске 30-го спутника Starlink в 2022 году.

В прошлом году компания SpaceX запустила во Флориде ракету-носитель Falcon 9 с очередной группой интернет-спутников Starlink. Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал. В составе группы 60 аппаратов, а общее число запущенных спутников превысило тысячу.

А в 2020 году сообщалось, что специалисты SpaceX осуществили запуск двухступенчатой ракеты Falcon с 58 интернет-спутниками проекта Starlin. Тем самым, это увеличило орбитальная группировку до 653 космических аппаратов системы Starlink.