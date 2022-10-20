Евросоюз ввел санкции против производителя иранских беспилотников Shahed Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз ввел санкционные ограничения в отношении производителя иранских беспилотников «Шахед» - Shahed Aviation Industries и трех генералов из Иранской республики. Об этом сообщается в постановлении Совета Евросоюза, опубликованном в «Официальном журнале ЕС» в четверг, 20 октября.

Как заявляет Совет Евросоюза в своем документе, Иран «предоставляет военную помощь российской неспровоцированной и неоправданной агрессии против Украины».

«Ввиду серьезности ситуации Совет ЕС принял решение, что три физических лица и одна организация, связанные с поставками беспилотников России должны быть включены в санкционный список ЕС», - сказано в документе, в приложении к которому перечислены три иранских генерала и компания Shahed Aviation Industries, в отношении которых введены ограничительные меры.

Напомним, в минувший вторник, 18 октября, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не располагает какой-либо информацией о закупках или задействовании иранских БПЛА, отметив, что используется российская техника с отечественным наименованиями.