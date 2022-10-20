Миллионы британских пользователей подадут иск против Amazon на 900 млн фунтов Фото: REUTERS

Миллионы пользователей в Великобритании в конце октября 2022 года подадут иск против корпорации Amazon, от которой требуют 900 млн фунтов за продвижение товаров в ущерб потребителям. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Отмечается, что защитник прав потребителей Джули Хантер собирается направить исковую жалобу в апелляционный суд по вопросам конкуренции в Лондоне до завершения октября этого года. Истец полагает, что компания злоупотребляет своим доминированием на рынке, нанося тем самым ущерб потребителям. По ее словам, Amazon использует секретный алгоритм для побуждения пользователей нажимать на кнопку Buy Box на торговой платформе.

Отмечается, что в данной категории предлагаются товары, продаваемые непосредственно платформой или же сторонними продавцами, «которые платят огромные деньги за хранение и доставку».

«Более 80% покупок на Amazon совершаются через предложения в Buy Box, но многие независимые продавцы исключены из списка, даже если они предлагают тот же товар за меньшую цену», - сказано в исковой жалобе.

Тем временем Amazon отвергает такие обвинения, заявляя, что свыше половины продаж физических продуктов на их сайте в Великобритании «приходится на независимых партнеров».