КГБ Белоруссии задержал украинского шпиона и экс-подполковника СБУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комитет государственной безопасности Белоруссии (КГБ) задержал украинского шпиона, бывшего подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) и двух завербованных белорусов, сообщил глава КГБ страны Иван Тертель.

«Задержан резидент, гражданин Украины, а также двое наших граждан, которые вступили на путь предательства и работали в интересах иностранного государства. Кроме того, нами задержан бывший военнослужащий, подполковник – он работал на СБУ», – рассказал он журналистам.

По словам Тертеля, резиденты проводили встречи в Одессе и на территории третьих стран. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о шпионаже и измене государству. Глава КГБ уточнил, что гражданин Украины был отправлен в Белоруссии через Польшу, после чего создал агентурную сеть и завербовал белорусов, которые собирали засекреченную информацию о деятельности вооруженных сил и силовых структур Белоруссии.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Белоруссии была предотвращена серия терактов, в результате операции задержаны несколько человек.