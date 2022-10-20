В Якутии усилят меры безопасности общественного порядка и объектов инфраструктуры

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В Якутии создан специальный штаб в рамках усиления мер антитеррористический безопасности, его возглавил глава республики Айсен Николаев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сегодня, 20 октября, прошло первое заседание штаба. Среди его задач: разработка мер усиления охраны общественного порядка, а также антитеррористическая охрана объектов жизнеобеспечения. Кроме того, штаб будет заниматься анализом угроз и подготовкой комплекса охранных мер.

Также штаб займется координацией оперативного взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 20 октября в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях вводится военное положение.

В ряде регионов введен режим повышенной готовности и средний уровень реагирования, в остальных, в том числе в Якутии, режим уровня базовой готовности.