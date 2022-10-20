Indy100: Внучатый племянник Джона Кеннеди признался, что был наемником на Украине Фото: REUTERS

Внучатый племянник 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди Коннор сделал неожиданное заявление - он побывал на Украине в качестве наемника. Об этом пишет издание Indy100.

Отмечается, что Коннор Кеннеди рассказал об этом в соцсетях. Он заявил, что никакого боевого опыта у него не было, а сам факт его пребывания на украинской территории оказался недолгим. Также 28-летний Кеннеди добавил, что не стал раскрывать окружающим своего настоящего имени. Однако в сообщении издания отмечается, что неясно, как долго мужчина находился в Украине.

Летом 2022 года В Минобороны РФ сообщили, что приток иностранных наемников на Украину фактически иссяк. Большая часть из выступающих на стороне Киева наемников была уничтожена из-за низкого уровня подготовки и отсутствия опыта участия в боевых действиях, заявляли в военном ведомстве.

А до этого, в конце апреля в МИД России сообщали, что около семи тысяч наемников более чем из 60 стран прибыли на Украину с начала российской военной спецоперации. Среди них были граждане Польши, Соединенных Штатов, Канады, Румынии, Британии, Грузии.