Суд Праги оправдал россиянина Александра Франчетти Фото: кадр из видео

Городской суд Праги снял все обвинения с гражданина России Александра Франчетти, сообщил его адвокат Ленка Шрамкова.

«Горсуд Праги рассмотрел в четверг дело Александра Франчетти и снял с него все обвинения. Сегодня он должен выйти на свободу», – передает ее слова РИА Новости.

По словам адвоката, прокурор подал протест на решение пражского суда об оправдании россиянина.

Как писал сайт kp.ru, ранее прокуратура Праги передала в городской суд дело россиянина Александра Франчетти. Он был задержан в Чехии 12 сентября 2021 года по требованию украинской стороны. В документе отмечается, что мужчина может быть выдан на Украину, если такое решение вынесет горсуд Праги и подтвердит Верховный суд Чехии.

В конце июня этого года Верховный суд Чехии отказал Украине в выдаче Франчетти. Напомним, он обвинялся Украиной в создании организованной преступной группировки во время событий «Крымской весны» 2014 года.

Сам Франчетти заявлял, что все обвинения со стороны Киева фальшивы.