Борис Джонсон намерен бороться за пост премьера Британии после отставки Трасс

Борис Джонсон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон после отставки Лиз Трасс планирует вновь побороться за этот пост, сообщает издание The Times.

Ранее Daily Mail писал, что Джонсон в настоящее время находится в отпуске на Карибах, но у него есть все шансы претендовать на неожиданное возвращение. Кроме него баллотироваться, вероятно, будут бывший канцлер казначейства Риши Сунак, экс-глава МВД Суэлла Брейверман, а также Лидер Палаты общин и Лорд-председатель Совета Пенни Мордаунт.

Напомним, Джонсон занимал пост премьера более трех лет, с 24 июля 2019 по 6 сентября 2022.

Напомним, сегодня, 20 октября, премьер Британии Лиз Трасс объявила об уходе в отставку. Она признала, что не может справиться со своей задачей. По ее словам, она приступила к своей работе в должности премьера Соединенного Королевства в "нестабильные времена, когда семьи и бизнес с трудом могли оплачивать свои счета, а ситуация на Украине угрожала безопасности континента".