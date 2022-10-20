Владимир Путин поздравил самарский коллектив «ОДК-Кузнецов» с юбилеем

В этом году предприятие отметило 110-летие со дня образования. Фото: ПАО «ОДК-Кузнецов»

В этом году самарское предприятие «ОДК-Кузнецов» Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха отмечает 110-летие со дня создания. С круглой датой коллектив завода поздравил президент РФ Владимир Путин.

– У ваших предприятий славная, богатая трудовыми свершениями история. Важно, что нынешнее поколение заводчан трудится основательно, с полной отдачей, широко внедряет передовые идеи и разработки, реализует перспективные проекты в сфере производства и сервисного обслуживания авиамоторов, двигателей, индустриальных газотурбинных установок в интересах Министерства обороны РФ, крупнейших отечественных компаний. И конечно, отрадно, что вы бережно храните преемственность поколений, продолжаете замечательные традиции, заложенные ветеранами, – написал глава государства в телеграмме, отметив многолетний вклад заводчан в укрепление обороноспособности и национальной безопасности России.

С весомой датой коллектив завода поздравил и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он напомним, что 21 сентября с космодрома Байконур был осуществлен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-22». Значительную роль в этом сыграли самарские предприятия.

– В том, что состоялся очередной успешный старт, присутствует огромный вклад всех тружеников РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов», «Тяжмаша». Благодаря трудовым коллективам этих славных предприятий Самарская область является мощнейшим и ведущим центром ракетостроения в нашей стране, обеспечивая лидерские позиции России в мире, – отметил Дмитрий Азаров, поздравляя участников пуска.