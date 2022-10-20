Премьер Израиля Лапид назвал слова министра о поставках оружия Украине частным мнением Фото: REUTERS

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что высказывания министра по делам диаспоры Нахмана Шая о необходимости страны начать поставлять оружие Украине, является его частным мнением. Он также уточнил, что такие слова не отражают официальную позицию еврейского государства по данном вопросу.

- Министр Шай высказал свое личное мнение, которое отличается от позиции правительства Израиля..., - объяснил Лапид в интервью RTVI.

Он добавил, что как премьер должен заботиться о соблюдении интересов своей страны и нацбезопасности и в то же время четко давать понять, что Израиль поддерживает Украину в текущем конфликте. Кроме того, Лапид признал, что отношения между Россией и Ираном "являются серьезной проблемой для всего мира".

16 октября сообщалось, что израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай призвал власти Израиля начать поставки Украине военной помощи. По его мнению, "больше нет никаких сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом конфликте".