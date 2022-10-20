Населенные пункты Тульской области сохранили статус «чернобыльских» территорий

В Тульской области 1215 населенных пунктов сохранят за собой статус «чернобыльских» территорий. Ранее из перечня чернобыльских зон региона предлагалось исключить 342 населенных пункта, в которых сегодня проживают более 182 тысячи человек. Глава Тульской области Алексей Дюмин не раз говорил о необходимости оставить за ними этот статус. Приняв во внимание доводы губернатора, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе совещания в правительстве России 20 октября поддержала Алексея Дюмина и поручила оставить тульские населенные пункты в списке «чернобыльских» территорий. Об этом по итогам совещания сообщила пресс-служба регионального правительства.

Сегодня на территориях со статусом «чернобыльской» зоны в области проживают около 700 тысяч человек. Жители населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения после катастрофы на Чернобыльской АЭС, пользуются льготами и получают социальные выплаты. В частности, им полагаются доплаты к пенсии, чернобыльский отпуск и льготы на транспортный, земельный и имущественный налог.

В новой редакции проекта постановления, который МЧС внесло в правительство России, предполагалось исключить из перечня 342 населённых пункта региона. Планировалось, что поправки вступят в силу с 1 января 2023 года. Правительство Тульской области не согласовало этот проект. В апреле и в июне 2022 года соответствующие замечания региона были направлены в МЧС России. Губернатор Алексей Дюмин обратился в Правительство РФ и в МЧС с инициативой сохранить за тульскими населенными пунктами статус «чернобыльских» территорий. С учётом доводов региона в ходе совещания под руководством вице-премьера РФ Виктории Абрамченко было принято решение не исключать их из списка «чернобыльских» зон.

«Позиция губернатора и регионального правительства - сохранить право жителей этих населенных пунктов на получение мер социальной поддержки», - подчеркнули в пресс-службе правительства Тульской области.