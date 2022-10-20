Кадыров рассказал о "решительных действиях" своих сыновей во время спецоперации

Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об успехах своих сыновей в военной спецоперации на Украине. Так, вместе с чеченскими бойцами они приняли участие в ликвидации укрепленного района и пленении шести военных ВСУ.

"При нахождении на фронте Ахмат, Эли и Адам Кадыровы прибыли в расположение батальона "Запад-Ахмат" МО России. Вместе с бойцами они участвовали в спецоперации по ликвидации вражеского укрепрайона. Как результат, еще одна захваченная позиция, уничтоженный отряд противника и шестеро плененных украинских военнослужащих…", - рассказал Кадыров в Telegram-канале.

Также Кадыров добавил, что его сыновья действовали “отважно и решительно”.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 октября 2022 года можно прочитать здесь.