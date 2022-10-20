Путин поручил рассмотреть вопрос обновления железнодорожных составов

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос обновления тягового и подвижного железнодорожного транспорта в целях эффективного функционирования транспортных коридоров, соответствующее поручение опубликовано на портале Кремля.

"В целях обеспечения эффективного функционирования транспортных коридоров, в том числе Северного морского пути, рассмотреть вопросы: об обновлении тягового и подвижного состава железнодорожного транспорта", - отмечается в сообщении.

Срок исполнения данного поручения установлен до 15 декабря 2022 года.

Ранее Путин поручил найти 161 миллион долларов для белорусских школ. Деньги нужны на оснащение школ в Беларуси инженерными классами.

Также ранее президент поручил доработать проект концепции внешней политики России. В документе были учтены последние изменения, происходившие в мире в последние пять лет.