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Общество20 октября 2022 16:09

Видео прибытия Путина на полигон в Рязанской области показало Минобороны России

Там глава государства смог лично проверить, как идет процесс подготовки мобилизованных
София ГОНЧАРОВА
Видео прибытия Путина на полигон в Рязанской области показало Минобороны России

Видео прибытия Путина на полигон в Рязанской области показало Минобороны России

Фото: REUTERS

Минобороны РФ показало видео прибытия российского президента Владимира Путина на полигон в Рязанской области. Там глава государства смог лично проверить, как идет процесс подготовки мобилизованных граждан на полигоне Западного военного округа.

В частности, Путин проинспектировал занятия, которые проводятся с мобилизованными по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке. Ему также показали отработку методов борьбы с бронетехникой условного противника в ближнем бою и с применением тяжёлой бронетехники, ведение взводом боя в городских условиях. Кроме того, Путин посетил многофункциональный стрелковый комплекс.

Российский лидер смог вместе с мобилизованными пострелять из снайперской винтовки на полигоне в Рязанской области.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Главной темой выступления главы государства стала ситуация на Украине и связанная с этим частичная мобилизация граждан.