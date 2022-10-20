Путин поручил расширить самолетный парк Единой Дальневосточной авиакомпании

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин распорядился обеспечить расширение парка самолетов единой дальневосточной авиакомпании за счет приобретения отечественных воздушных судов, соответствующее поручение опубликовано на портале Кремля.

"С учетом ранее данных поручений обеспечить расширение парка воздушных судов единой дальневосточной авиационной компании путем приобретения воздушных судов отечественного производства, включая воздушные суда малой авиации", - уточняется в сообщении.

Срок исполнения поручения установлен до 15 февраля следующего года.

Ранее Путин поручил найти 161 миллион долларов для белорусских школ. Деньги нужны на оснащение школ в Беларуси инженерными классами.

Также ранее президент поручил доработать проект концепции внешней политики России. В документе были учтены последние изменения, происходившие в мире в последние пять лет.