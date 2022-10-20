Путин пообщался и обнял мобилизованного на полигоне в Рязанской области

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин пообщался с мобилизованным на полигоне в Рязанской области, пожал ему руку, пожелал удачи и обнял.

При этом глава государства разрешил солдату не снимать перчатку, но он не послушался, отметив, что “положено так”.

Также Путин пострелял из снайперской винтовки и проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября 2022 года подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Главам регионов дано поручение обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, установленные министром обороны.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 октября 2022 года можно прочитать здесь.