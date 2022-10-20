Путин ударил кулаком по столу во время беседы с мобилизованными в Рязанской области Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин прибыл в Рязанскую область. На полигоне он пообщался с мобилизованными гражданами, которые сейчас проходят специальную подготовку для участия в спецоперации.

Беседую с мобилизованными глава государства спросил, все ли их устраивает, откуда они прибыли на прибыли на службу. Он также попытался узнать, есть ли какие-то проблемы или вопросы у них к Верховному Главнокомандующему. В итоге таковых не оказалось. В конце диалога Путин в знак одобрения ударил кулаком по столу. Видео этого момента публикует в своем телеграм-канале телеканал "Звезда".

Напомним, 20 октября президент РФ Владимир Путин посетил стрелковый комплекс в Рязанской области, где мобилизованные граждане отрабатывают стрельбу в составе подразделений под руководством командиров и инструкторов. Также российский лидер Владимир Путин пострелял из снайперской винтовки на полигоне в Рязанской области вместе с мобилизованными гражданами, которые проходят там подготовку.