Британцы предложили кота Ларри в премьер-министры после Трасс Фото: REUTERS

Лиз Трасс в своем аккаунте в соцсетях продублировала сделанное ею перед журналистами заявление об отставке, в ответ комментаторы посоветовали ей поставить кота Ларри на свое место.

Ларри служит главным мышеловом в резиденции премьеров Британии на Даунинг-стрит, 10 с 2011-го года. Животное находилось на службе уже у четырех премьер-министров - Дэвида Кэмерона, Терезы Мэй, Бориса Джонсона и Лиз Трасс.

“Кот Ларри займет твое место. Без сомнений, будет работать лучше", - шутливо отметил один из пользователей.

“Ларри – единственное, что не меняется на Даунинг-стрит. Не знаю, почему они не подумали об этом изначально, конечно, это самый опытный кандидат, я бы проголосовал за него", - написал другой.

"Премьер-министры приходят и уходят, но Ларри всегда останется нашим лидером!" - подытожил еще один комментатор.

Напомним, сегодня, 20 октября, премьер Британии Лиз Трасс объявила об уходе в отставку. Она признала, что не может справиться со своей задачей. По ее словам, она приступила к своей работе в должности премьера Соединенного Королевства в "нестабильные времена, когда семьи и бизнес с трудом могли оплачивать свои счета, а ситуация на Украине угрожала безопасности континента".