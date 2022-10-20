Замгенсека НАТО Джоанэ допустил, что Россия и Европа возобновят сотрудничество в будущем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель генсекретаря НАТО Марча Джоанэ допустил, что Россия и Европа смогут возобновить сотрудничество в будущем.

При этом он добавил, что для этого российской стороне нужно будет "играть по правилам Устава ООН".

- Я не могу сказать, что Россия никогда вновь не станет участником европейской нормативной системы и сотрудничества - когда и если она решит уйти (с Украины), играть по правилам Устава ООН, а также вести себя как ответственный международный игрок, - заявил Джоанэ в ходе дискуссии в Вашингтоне, посвященной будущей европейской архитектуре безопасности.

Политик также считает, что в случае, если Москва будет соблюдать данные условия, то для европейских стран "не будет причин для того, чтобы не пересмотреть" текущее положение дел.

Ранее директор Департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин заявлял о завершении эпохи сотрудничества с Западом. По его словам, теперь пришло время избавиться от иллюзий, поняв, что возвращения к ситуации до 24 февраля 2022 года в отношениях с Европой и США не будет.