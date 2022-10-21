Участниками городских обучающих программ для малого бизнеса стали уже более 400 тысяч москвичей - Сергунина

Бизнес-обучение строится на основе многоуровневого формата. Фото: Пресс-служба ДПиИР

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала об участии горожан в образовательных программах городского проекта поддержки малого бизнеса Москвы. За последние десять лет свои знания с помощью занятий по разным направлениям прокачали более 400 тысяч человек.

«Присоединиться к обучающим программам городского проекта московских предпринимателей начали приглашать в 2012 году. За 10 лет было проведено больше 11 тысяч вебинаров, тренингов и отраслевых акселераторов, в которых приняли участие свыше 400 тысяч человек. После повышения деловых компетенций и навыков многие открыли свое дело, зарегистрировались в качестве самозанятых или пересмотрели подход к управлению уже действующим бизнесом», — рассказала Наталья Сергунина.

По ее словам, проект не стоит на месте и постоянно расширяется. На сегодня в нем представлено более десяти программ обучения. Среди них, например, «Бизнес-песочница» - для новичков, придумавших бизнес-идею, но пока не запустивших свое дело. Еще один курс - Business Upgrade - рассчитан на малые и средние компании для развития уже действующего бизнеса. С помощью экспертов участники проводят анализ бизнес-модели, создают портрет целевой аудитории, узнают о новых подходах к продажам. На эти занятия можно будет записаться в ближайшее время (расписание - на сайте).

Очередной набор уже идет для участников проекта «Время начинать». Им расскажут о выборе ниши на рынке, подготовке бизнес-плана, юридических и бухгалтерских нюансах работы. Занятия начнутся 14 ноября (регистрация - по ссылке). Желающие обзавестись деловыми партнерами и клиентами, поделиться своим опытом и послушать коллег могут пройти обучение на «Нетворкинг-марафоне». В бизнес-гостиных каждый месяц проходят встречи с бизнесменами, добившимися успеха.

Из главных образовательных программ можно отметить «Стартап-школу МБМ» и «Онлайн-Акселератор». Обе позволяют слушателям повысить свои предпринимательские компетенции. Помимо этого, в городском проекте есть отраслевые курсы для представителей креативного сектора, общепита, бьюти-индустрии и и самозанятых. В этом году до 28 октября могут подать заявку на участие в образовательной программе специалисты в сфере общепита, онлайн-продаж, индустрии развлечений.

Бизнес-обучение строится на основе многоуровневого формата. Сюда входят конференция или форум и онлайн-курс из нескольких вебинаров, посвященных одной теме. К примеру, в этом году рассматривались самозанятость, маркетинг, финансы, бухгалтерия и налоги, госзакупки.