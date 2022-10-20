Как сообщить ребенку о разводе: ответ психолога Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Медицинский психолог, политический и частный психоаналитик и преподаватель социальной философии, этики и религиоведения Олег Долгицкий рассказал, как грамотно сообщить ребенку о расставании, не травмируя его. По словам эксперта, чтобы этого избежать, сначала родители должны обговорить все «на берегу» между собой.

«Родителям нужно заново выстроить систему отношений друг с другом и только потом включать в нее своего ребенка. Тогда среда для него будет комфортной. Важно, чтобы родители заново выстроили взаимодействие друг с другом при изменении своего статуса и обговорили все нюансы. Это и будет теми правилами, соблюдение которых сделает положение ребенка комфортным», – пояснил он в беседе с "Газета.ru".

Как отметил специалист, ближе к 14 годам можно объяснять ребенку о проблеме в структуре отношений, включать его в них.

«Будет хорошо сказать ребенку, что «папа и мама разъехались и будут жить отдельно». Необходимо объяснять причины с позиции взрослого. Не нужно воспринимать ребенка, как жилетку для нытья или как равного себе. Нужно оставаться в позиции родителя, донося до него смысл текущих событий. Тогда травматизации с большей вероятностью получится избежать», – констатировал он.

Ранее психотерапевт и руководитель Института психосоматики Артем Толоконин сообщил, что развод родителей может оставить отпечаток на всю оставшуюся жизнь для человека и даже спровоцировать различные заболевания. Зачастую ребенок воспринимает развод родителей как собственную ненужность и считает, что именно он стал причиной разлада. Имея чувство вины, он в дальнейшем может столкнуться с депрессивным синдромом или с психосоматическим заболеванием, рассказывает телеканал "360".

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