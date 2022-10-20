Суд заочно арестовал экс-редактора "Первого канала" Марину Овсянникову за распространении ложной информации о ВС РФ Фото: REUTERS

В Москве Басманный районный суд 20 октября заочно арестовал скрывшуюся от органов следствия бывшего редактора "Первого канала", журналистку Марину Овсянникову по делу о распространении фейков о ВС России.

Теперь ее арестовали сроком на 1 месяц 29 суток.

- Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Овсянниковой ... обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти") сроком на 1 месяц 29 суток, исчисляя срок с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента ее задержания на территории РФ, - заявили ТАСС в суде.

До этого, 5 октября, сообщалось, что Басманный суд Москвы заочно арестовал журналистку Овсянникову. В настоящее время она скрывается от следствия, нарушив условия приговора о домашнем аресте.

Как писал сайт KP.RU, Овсянникову, которая обвиняется в распространении фейков о российской армии, объявили в федеральный розыск. Бывший супруг женщины рассказал, что она скрылась в неизвестном направлении вместе с их общей 11-летней дочерью.