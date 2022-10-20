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Общество20 октября 2022 19:25

Во ФСИН сообщили, что в российских тюрьмах находится 75 граждан ЕС, Великобритании и США

Больше всего отбывающих наказание из Евросоюза
Елена АКИМОВА
Во ФСИН сообщили, что в российских тюрьмах находится 75 граждан ЕС и США

Во ФСИН сообщили, что в российских тюрьмах находится 75 граждан ЕС и США

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Во ФСИН сообщили, что в российских тюрьмах находится 75 граждан ЕС и США

Во ФСИН России рассказали, что в российских тюрьмах находятся 75 осужденных- граждан Евросоюза, США и Великобритании.

- На граждан ЕС приходится 62 заключенных, 2 гражданина Великобритании, 11 граждан США, – сообщили «Абзацу» в ведомстве.

За какие преступления осуждены иностранцы:

За наркотики – 48%,

Преступления против личности – 23%,

Преступления в сфере экономики – 13%,

Иные преступления – 16%.

В начале октября в Белом доме заявили, что ждут решения от России касательно обмена заключенными. Вашингтон озабочен судьбой баскетболистки Бриттни Грайнер, которая отбывает наказание за контрабанду наркотиков. А еще Пола Уилана, осужденного за шпионаж.