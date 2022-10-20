Названа сумма задолженности, из-за которой отберут автомобиль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юрист автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько заявил, что автомобиль арестуют за невыплаченные штрафы и долги размером от 50 до 100 тыс. рублей в зависимости от сложившейся практики в конкретном регионе.

«В провинции, случается, арестовывают автомобили у владельцев за штрафы на сумму от 50 тыс. рублей, поскольку многие автомобили там столько и стоят — старые «Жигули» и им подобные. Автомобиль либо забирают, либо отдают под сохранную расписку с требованием добровольно оплатить долг в течение 5-10 дней. В противном случае машина может быть выставлена на торги», —- сказал он в беседе с "Газета.ru".

Специалист отметил, что помимо этого приставы могут даже за незначительный штраф существенно осложнить автовладельцу использования личного транспорта.

Ранее российским водителям объяснили, в каких случаях автомобиль могут конфисковать. Пояснения дал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов. Адвокат отметил, что уже сейчас авто можно лишиться из-за неуплаты долгов, противоправного поведения. Машину могут изъять и в качестве вещественного доказательства в ходе расследования преступлений, передает "Свободная пресса".

До этого автомобильный эксперт Дмитрий Славнов рассказал, как снять обременение с купленной машины. Он заявил, что сначала нужно зайти на сайт Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и проверить, какой пристав, на что именно и на какую сумму наложил запрет регистрационных действий. Также необходимо разобраться, чей именно это штраф. Затем можно связаться с бывшим владельцем автомобиля и уточнить информацию — бывает такое, что штраф уже оплачен и нужно дождаться, когда база обновится, передает RT.