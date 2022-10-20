Военных связистов России, отличившихся в СВО, наградили в профессиональный праздник

Фото: скрин видео Минобороны РФ

20 октября в России отмечается День военного связиста. В этот день состоялась церемония торжественного награждения лучших в профессии. Минобороны РФ опубликовало видео вручения наград военнослужащих войск связи Западного военного округа, которые отличились в ходе проведения спецоперации.

Как сообщили в военном ведомстве, специалисты войск связи в круглосуточном режиме обеспечивают командование группировок, воинских частей и подразделений всеми видами современных услуг связи, поддерживая тем самым непрерывность и оперативность управления войсками на высоком уровне.

К своим подразделениям прибыли представители штаба округа во главе с начальником войск связи полковником Олегом Зюбиным. Также по видеоконференцсвязи военных связистов поздравил начальник штаба ЗВО генерал-лейтенант Михаил Зузько.

- На передовой отличившимся солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам сегодня были вручены Ордена Мужества, медали Ордена за заслуги перед Отечеством разных степеней, в том числе, медали Суворова и Жукова и ценные подарки, - сообщили в Минобороны журналистам.

По словам начальника узла связи ЗВО, капитана Владислава Нефедова, главной задачей его подразделения было обеспечить спутниковую связь.

- На момент прибытия в лесопосадку артиллеристы и минометная группа противников открывала по нам огонь, причем неоднократно, - рассказывает Нефедов. - Были повреждены линии спутниковой связи, один военнослужащий получил ранение... Нам удалось оказать ему первую помощь и вызвать медиков. ... Позже удалось восстановить связь .... и выполнить все задачи, которые перед нами были поставлены.

Также отмечается, что командование ЗВО выразило благодарность военнослужащим за самоотверженную ратную службу и пожелало им здоровья и успехов в службе.