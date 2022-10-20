Москвичей предупредили о резком росте атмосферного давления Фото: Алексей БУЛАТОВ

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что через Москву 22 октября пройдет ось гребня высокого давления. К этому дню показания ртутного термометра вырастут до 15 единиц, а в городе похолодает.

«С ночи на четверг, 20 октября, давление начинает очень мощно расти. За один день давление повысится на семь-восемь миллиметров ртутного столба. Если сравнивать с субботой, 22 числом, когда прямо через Москву будет проходить ось гребня высокого давления, то давление вырастет почти на 12-15 миллиметров ртутного столба. То есть заметные рост давления от среды к субботе», — рассказал он в беседе с Lenta.ru.

Повышение давления приведет к снижению количества осадков, отметил синоптик.

Как ранее рассказывали "Известия", под метеозависимостью обычно понимают реакцию организма на резкие изменения атмосферного давления. Несмотря на распространенность этого понятия, сама по себе она заболеванием не считается. Просто колебания давления усиливают симптомы уже имеющихся хронических заболеваний. Наиболее распространенные проблемы, с которыми сталкиваются метеочувствительные люди — головные боли, головокружения, учащенное сердцебиение, упадок сил, перепады настроения, проблемы с суставами.

До этого психотерапевт Евгений Фомин рассказал, почему осенью и весной у некоторых людей происходит обострение психических заболеваний, в частности депрессивных и тревожных расстройств и фобий. По его словам, когда приходит циклон, то наблюдается снижение атмосферного давления, что в свою очередь влияет на самочувствие больного — как физиологическое, так и психическое. Ухудшается переносимость погодных скачков. Отсутствие солнца и хмурость вызывают хандру и депрессию, передает RT.