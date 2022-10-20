Педагоги попросили россиян внимательно следить за тем, что смотрят их дети в Сети Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Сообщество классных руководителей настоятельно просит россиян следить за тем, что смотрят их дети в Сети. Педагоги отметили, что «социальные сети, видеохостинги и прочие онлайн-сервисы — это одновременно и помощники, и враги».

«Безусловно, в Сети есть много полезного контента, который пригодится как для саморазвития, так и для изучения материалов по предмету. Но в то же время бывает трудно оградить ребенка, даже своего собственного, от чрезмерного просмотра таких стриминговых сервисов, как YouTube, где можно наткнуться на деструктивный контент. Поэтому мы рекомендуем родителям проверять, что смотрят дети в Сети, а еще учить подрастающее поколение фильтровать контент. Лучше, на наш взгляд, максимально сократить количество времени, проведенного в интернете, полезнее будет провести его на свежем воздухе всей семьей», — приводит заявление педагогов Ридус.

Родителям очень важно понимать, на каких именно сайтах ребенок ищет те или иные сведения, а еще внимательно следить за тем, что предлагают ему рекомендательные сервисы того же YouTube.

Подрастающее поколение критикуют за бездумный серфинг на просторах Сети, чрезмерную зависимость от игр и «клиповое сознание». Однако взрослые часто забывают, что Интернет способен стать важной площадкой для множества современных хобби: от программирования до digital-искусства или создания электронной музыки.

Одним из наиболее популярных видов онлайн-досуга среди детей из России ожидаемо оказались различные развлечения: просмотр видео, компьютерные игры и общение в социальных сетях. Второй по популярности онлайн-активностью стали игры. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU.