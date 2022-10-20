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Общество20 октября 2022 20:10

Педагоги попросили россиян внимательно следить за тем, что смотрят их дети в Сети

Родителям очень важно понимать, на каких именно сайтах ребенок ищет те или иные сведения, отметили специалисты
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Педагоги попросили россиян внимательно следить за тем, что смотрят их дети в Сети

Педагоги попросили россиян внимательно следить за тем, что смотрят их дети в Сети

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Сообщество классных руководителей настоятельно просит россиян следить за тем, что смотрят их дети в Сети. Педагоги отметили, что «социальные сети, видеохостинги и прочие онлайн-сервисы — это одновременно и помощники, и враги».

«Безусловно, в Сети есть много полезного контента, который пригодится как для саморазвития, так и для изучения материалов по предмету. Но в то же время бывает трудно оградить ребенка, даже своего собственного, от чрезмерного просмотра таких стриминговых сервисов, как YouTube, где можно наткнуться на деструктивный контент. Поэтому мы рекомендуем родителям проверять, что смотрят дети в Сети, а еще учить подрастающее поколение фильтровать контент. Лучше, на наш взгляд, максимально сократить количество времени, проведенного в интернете, полезнее будет провести его на свежем воздухе всей семьей», — приводит заявление педагогов Ридус.

Родителям очень важно понимать, на каких именно сайтах ребенок ищет те или иные сведения, а еще внимательно следить за тем, что предлагают ему рекомендательные сервисы того же YouTube.

Подрастающее поколение критикуют за бездумный серфинг на просторах Сети, чрезмерную зависимость от игр и «клиповое сознание». Однако взрослые часто забывают, что Интернет способен стать важной площадкой для множества современных хобби: от программирования до digital-искусства или создания электронной музыки.

Одним из наиболее популярных видов онлайн-досуга среди детей из России ожидаемо оказались различные развлечения: просмотр видео, компьютерные игры и общение в социальных сетях. Второй по популярности онлайн-активностью стали игры. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU.