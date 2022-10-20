Экономист Беляев посоветовал россиянам откладывать по 10% дохода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал россиянам, как можно научиться откладывать деньги.

По его словам, люди не делают сбережений по ряду причин: считают, что у них слишком маленькие доходы, не доверяют финансовым институтам, а кто-то склонен к импульсивным покупкам. Одна есть способ, который поможет увеличивать накопления без ущерба для привычной жизни.

- Считается, что практически от любого уровня дохода можно сберегать 10% без ущерба для текущего потребления, - заявил Беляев в беседе с изданием Lenta.ru.

Экономист отмечает, что сбережения должны быть такими же первоочередными, как уплата налогов, оплата коммунальных услуг, покупка бензина для автомобиля.

Другой важный момент, о котором стоит помнить при формировании сбережений - это долгосрочность.

- Нельзя надеяться на то, что у вас осталось до пенсии два-три года, вы начнете копить и произойдет чудо. Период должен быть очень длительный,... чтобы к тому моменту, когда вы выходите на пенсию, у вас скапливается серьезная финансовая подушка, - пояснил эксперт.

Ранее телеканал "360" сообщал, что экономист Татьяна Волкова рассказала, что финансовую подушку следует формировать так, чтобы прожить на нее можно было не меньше трех месяцев. Она уточнила, что три месяца - это минимальный срок, лучше ориентироваться на полгода.

Также ОТР писал, что по данным ВЦИОМ, каждый второй россиянин (51%) в настоящее время не имеет каких-либо сбережений и накоплений. В основном сбережений не оказывается у респондентов в возрасте 35-44 лет (59%). Женщин без накоплений оказалось больше, чем мужчин, - 56% и 46% соответственно.