Аналитик дал советы, которые позволят оптимизировать траты и сэкономить Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аналитик дал советы, которые позволят оптимизировать траты и сэкономить

Эксперт дал советы, которые позволят оптимизировать траты и сэкономить средства. Ситуация сегодня такова, что даже люди с хорошим достатком часто жалуются на то, что средств не хватает. Андрей Кузеев, директор по продукту подписки «Пакет» от Х5, дал советы по оптимизации семейного бюджета.

Финансовая грамотность заключается в том, что нужно уметь распоряжаться бюджетом, чтобы уметь преувеличивать капитал и улучшать качество жизни.

Первое правило – четкое определение целей. Их нужно разделить на краткосрочные (текущий месяц), среднесрочные (год) и долгосрочные (больше года).

-Определите этапы, контролируйте достижение, фиксируйте, что мешает и обходите эти моменты, - советует эксперт.

Разделите свои финансы по принципу 50-20-30. Самая большая часть – это текущие траты. 20% придется на сбережения, а треть – на разовые покупки, вроде телефона, мебели, техники.

Избавьтесь от вредных привычек, а перед покупкой дорогих вещей возьмите паузу. Лучше длительную, можно ждать 30 дней, и если необходимость не отпала, то покупку стоит совершить.

- Платите картой, а не наличными. Это безопаснее и позволит получать различные бонусы от партнерских программ, - говорит эксперт "Газете.Ru".

Не менее разумным будет научиться правильно экономить, не стоит отказывать себе во всем и покупать самые дешевые вещи. Сформируйте «подушку безопасности», она позволит чувствовать себя увереннее.

- Ходите в магазин только сытым, а кредиты берите в случае острой необходимости. А еще ведите бюджет в любой удобной программе или письменно. Этот шаг позволит убрать лишние траты, - заключил специалист.

Финансовая подушка поможет пережить время экономической нестабильности, такая сумма на «черный день» должна покрывать расходы семьи на период от трех месяцев до полугода, пишет газета "Известия".

Главные принципы формирования денежной подушки сегодня — сохранность резервной суммы и оперативность доступа к ней,пишет Life.