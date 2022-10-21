Аналитик Демидов допустил, что экономия в Европе поспособствует частичному переходу на зеленую энергетику Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что одним из последствий сокращения потребления электроэнергии в Европе станет разгон инфляции. Это в результате ударит по населению экономящих стран.

Однако, как предполагает эксперт, такая ситуация может спровоцировать усиленный переход на зеленую энергетику, в том числе в домохозяйствах. Об этом пишет Lenta.ru.

- В каком-то журнале даже писали, что президент России Владимир Путин стал самым влиятельным человеком в плане экологии, ведь он заставил мир переходить на зеленую энергетику. А ведь она и правда может быть эффективной, правда, при определенных условиях, - отмечает эксперт.

По словам Демидова, так, в 2020 году благодаря ветрякам в Британии удалось покрыть 40% потребления. Однако на следующий год ветра были более слабыми, поэтому турбины сгенерировали только 10%.

Проблема, как он объяснил, состоит в том, что до сих пор непонятно, как аккумулировать, хранить энергию, выработанную таким путем, что и делает зеленую энергетику такой нестабильной.

- Вероятно, в рамках одной семьи можно поставить солнечную панель и как-то прожить, но в рамках целой страны - пока невозможно, - отмечает аналитик.

Накануне телеканал "360" сообщал, что в Европе начали осознавать, что стали жертвами глобальной стратегии Соединенных Штатов. А теперь конфликт на Украине поставил Европу на распутье. Отмечается, что зима несет Европе рост цен на энергоносители, инфляцию и потенциальную рецессию.

Ранее издание "Свободная пресса" писало, что в Греции, Болгарии и Румынии фиксируют очередной антирекорд стоимости электроэнергии - 1 мВТ теперь обходится местным потребителям в 700 евро вместо 75. А в Чехии ради экономии электроэнергии решили разогнать всех студентов на удалёнку, чтобы не тратиться на освещение в лекционных классах.