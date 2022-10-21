Как по анализам распознать депрессию Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Врач-психиатр, психотерапевт ФНКЦ ФМБА России Юлия Левченко объяснила, можно ли по анализам понять есть ли у человека депрессия.

По мнению эксперта, теоретические, чтобы распознать начало депрессии, можно попробовать сдать анализы на серотонин и дофамин, однако информативность данного исследования под большим вопросом. Об этом пишет Газета.Ru.

Все дело в том, что анализы на гормоны и нейромедиаторы серотонин и дофамин смотрят по сыворотке венозной крови. Накануне сдачи крови на анализ человеку не стоит есть сладкое и употреблять жирную пищу.

- Нельзя пить алкоголь, также не следует испытывать какие-либо сильные эмоции. Но вопрос в том, что серотонин и дофамин вырабатываются в организме в моменте, поэтому невозможно проследить, какие гормоны будут сегодня, завтра, послезавтра. Дело в том, что у человека на начальном этапе депрессии не всегда все плохо в жизни 24 на 7. Поэтому, на мой взгляд, эти анализы малоинформативны, - рассказала врач.

При этом доктор отметила, что лучшим вариантом определить наличие депрессии будет запить на прием к специалисту.

Накануне RT писал, что медицинский психолог "СМ-Клиника" Диана Лобанова рассказала о возможных признаках депрессии. По ее словам, например, если человек испытывает упадок сил и подавленное состояние больше двух недель подряд, то здесь, в большинстве случаев, речь идёт о возникновении депрессии.

Ранее сообщалось, что многих людей в холодное время года буквально преследует "осенний блюз" с резким бессилием, подавленностью и неприятными симптомами. Возможно, это осенняя депрессия у взрослых, а если быть точнее - сезонное аффективное расстройство.