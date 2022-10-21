Телеканал BFM TV прервал эфир журналистки из-за слов об обстреле Херсона бойцами ВСУ

Французскую журналистку отключили от прямого эфира после слов об обстреле ВСУ гражданских объектов и больниц в Херсоне. Фото: REUTERS

Слова французской журналистки об обстрелах со стороны ВСУ гражданских объектов и больниц в Херсоне стали причиной отключения ее от прямого эфира телеканала BFM TV. Впоследствии при монтаже выпуска программы для сайта телеканала этот эпизод был вырезан.

«Должна напомнить, что инфраструктура Херсона, присоединенного Россией в конце сентября, регулярно подвергается украинским обстрелам, в том числе больницы», - сказала корреспондентка Анн-Лор Банс прежде, чем ее отключили от эфира. При этом ведущие сказали, что связь с журналисткой пропала.

Позже пользователи социальных сетей начали выкладывать этот отрывок в комментариях в Twitter телеканала.

Тем временем украинские военные выпустили 12 ракет по переправе в Херсоне, 11 из них сбиты ПВО. Переправа использовалась гражданским населением.

Также сообщалось, что в Белгородской области в руках у ребенка сдетонировало устройство, похожее на дрон ВСУ. Мальчик нашел устройство на улице, он госпитализирован в тяжелом состоянии.