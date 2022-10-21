Кардиолог Дупляков рассказал о вреде хронической усталости и стресса для сердца Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Директор НИИ кардиологии СамГМУ, доктор медицинских наук Дмитрий Дупляко объяснил россиянам, чем опасны периоды повышенного стресса и обилия негативной информации.

Эксперт рассказал, что людям стоит стремиться к поддержанию стабильного эмоционального фона, чтобы не спровоцировать развитие заболеваний. Об этом пишет Газета.Ru.

- Хроническая усталость, стресс и негативные эмоции отрицательно влияют на здоровье и в частности на работу сердца, поэтому так важно следить за своим эмоциональным состоянием, - отмечает эксперт.

Кардиолог также добавил, что стрессовые ситуации провоцирует спазмы сосудов и повышение давления. Кроме того, длительный стресс и повышенное напряжение имеют разрушительное воздействие, особенно на сосуды, добавил эксперт.

Ранее иммунолог Ольга Шуппо рассказала "Известиям", почему человек может терять вес в адреналиновых ситуациях. По ее словам, это связано с тем, что в стрессовых ситуациях, когда выделяется адреналин, человек действительно теряет вес. В результате в такие моменты ускоряются все метаболические процессы, в том числе процесс жиросжигания.