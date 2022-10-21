Начальник контрольно-ревизионного управления МЧС России Репин задержан на 48 часов. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Начальник контрольно-ревизионного управления МЧС России Владимир Репин задержан правоохранительными органами в среду 19 октября на 48 часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Сообщается, что Репина подозревают в совершении должностного преступления, которое относится к его пребыванию на должности начальника УФНС по Омской области.

«Репин был задержан 19 октября на 48 часов по подозрению в должностном преступлении. Оно относится к периоду, когда он работал в Омской области», - цитирует агентство сообщение силового ведомства.

Управлением ФСН по Омской области Репин руководил в течение десяти лет – с 2012 по 2022. Он является государственным советником второго класса. КРУ МЧС России Репин возглавил в июле 2022 года.

В силовых структурах не озвучили подробности о должностном преступлении, в совершении которого подозревается Владимир Репин.