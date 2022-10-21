Илон Маск назвал компромисс по Крыму вероятным итогом украинского конфликта

Илон Маск заявил, что итогом украинского конфликта может стать достижение компромисса по Крыму. Фото: REUTERS

Наиболее вероятным результатом украинского конфликта станет достижение компромисса по Крыму между Россией и Западом. Об этом в четверг 20 октября заявил американский миллиардер Илон Маск.

Маск в социальной сети Twitter вступил в дискуссию с другим пользователем, который сформулировал три наиболее вероятных сценария продолжения украинского конфликта. По мнению пользователя, конфликт может развиваться в русле «вечной войны», закончиться применением ядерного оружия либо решиться путем компромисса по Крыму.

«Компромисс является самым вероятным исходом, но вопрос в том, как много жертв и разрушений до этого произойдет», - написал Илон Маск в ответ на эти предположения.

Ранее Илон Маск допустил, что третья мировая война может начаться в случае потери Россией Крыма. «Если Россия столкнется с выбором, потерять Крым или использовать ядерное оружие, они выберут последнее», - заявил Маск.

«Крым также имеет важное значение для национальной безопасности России, так как это ее военно-морская база. С их точки зрения, потеря Крыма — это как потеря США Гавайев и Перл-Харбора», - считает американский миллиардер.

Тем временем эксперты раскрыли несколько версий, почему Илон Маск мог поддержать Россию. Подробности здесь на KP.RU.