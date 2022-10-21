Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика20 октября 2022 22:54

Илон Маск назвал компромисс по Крыму вероятным итогом украинского конфликта

Миллиардер отметил важное значение Крыма для России
Мария ПАВЛОВА
Илон Маск заявил, что итогом украинского конфликта может стать достижение компромисса по Крыму.

Илон Маск заявил, что итогом украинского конфликта может стать достижение компромисса по Крыму.

Фото: REUTERS

Наиболее вероятным результатом украинского конфликта станет достижение компромисса по Крыму между Россией и Западом. Об этом в четверг 20 октября заявил американский миллиардер Илон Маск.

Маск в социальной сети Twitter вступил в дискуссию с другим пользователем, который сформулировал три наиболее вероятных сценария продолжения украинского конфликта. По мнению пользователя, конфликт может развиваться в русле «вечной войны», закончиться применением ядерного оружия либо решиться путем компромисса по Крыму.

«Компромисс является самым вероятным исходом, но вопрос в том, как много жертв и разрушений до этого произойдет», - написал Илон Маск в ответ на эти предположения.

Ранее Илон Маск допустил, что третья мировая война может начаться в случае потери Россией Крыма. «Если Россия столкнется с выбором, потерять Крым или использовать ядерное оружие, они выберут последнее», - заявил Маск.

«Крым также имеет важное значение для национальной безопасности России, так как это ее военно-морская база. С их точки зрения, потеря Крыма — это как потеря США Гавайев и Перл-Харбора», - считает американский миллиардер.

Тем временем эксперты раскрыли несколько версий, почему Илон Маск мог поддержать Россию. Подробности здесь на KP.RU.