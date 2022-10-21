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Здоровье20 октября 2022 23:24

Роспотребнадзор отменил ПЦР-тесты на коронавирус для приехавших из-за рубежа россиян

Непривитые россияне, приезжая из-за рубежа, не обязаны сдавать ПЦР-тест на ковид
Мария ПАВЛОВА
Анна Попова подписала постановление, отменяющее обязательный ПЦР-тест для въезжающих из-за границы непривитых россиян.

Анна Попова подписала постановление, отменяющее обязательный ПЦР-тест для въезжающих из-за границы непривитых россиян.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тесты на ковид для приезжающих из-за рубежа россиян, которые не были ранее привиты от коронавирусной инфекции, отменяются. Соответствующее постановление о внесении изменений в постановление главного государственного врача РФ об обеспечении режима изоляции подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг 20 октября. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, он доступен здесь.

«Подпункт 2.2 пункта 2 и пункт 3, предусматривающий в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию РФ пройти однократное лабораторное исследование на COVID-2019 методом ПЦР, признать утратившими силу», - сказано в документе.

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