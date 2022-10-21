Роспотребнадзор отменил ПЦР-тесты на коронавирус для приехавших из-за рубежа россиян

Анна Попова подписала постановление, отменяющее обязательный ПЦР-тест для въезжающих из-за границы непривитых россиян. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тесты на ковид для приезжающих из-за рубежа россиян, которые не были ранее привиты от коронавирусной инфекции, отменяются. Соответствующее постановление о внесении изменений в постановление главного государственного врача РФ об обеспечении режима изоляции подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг 20 октября. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, он доступен здесь.

«Подпункт 2.2 пункта 2 и пункт 3, предусматривающий в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию РФ пройти однократное лабораторное исследование на COVID-2019 методом ПЦР, признать утратившими силу», - сказано в документе.

Тем временем мир атакует новый штамм коронавируса Цербер: Россию он обходит стороной – вот почему.

Ранее врач назвал тревожные последствия ковида для костей.

Также сообщалось, что в США создали коронавирус с 80% летальных исходов: поможет ли ревакцинация от смертельного штамма, объяснил академик Онищенко.