Байден не смог найти выход со сцены после выступления в Питтсбурге

Байден заблудился на сцене после выступления в Питтсбурге. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заблудился на сцене после выступления в Питтсбурге в четверг 20 октября. Байден не смог определить, в какой стороне находится выход и какое-то время озадаченно жестикулировал и что-то говорил вслух.

Выступление президента США транслировал телеканал Fox News, запись доступна здесь.

На видео видно, что Джо Байден, закончив выступление, сделал несколько шагов в сторону, противоположную той, в которой находился выход со сцены и некоторое время растерянно оглядывался. Обнаружив в конце концов выход, Байден направился к нему почти бегом.

Самый пожилой президент США регулярно попадает в неловкие ситуации. Так, в августе на видео попала война Байдена с пиджаком.

Недавно американцев встревожило поведение Джо Байдена во время визита в Пуэрто-Рико. Президент США выглядел растерянным и не понимающим, каких действий от него ожидают. На видео Джо Байден останавливается по пути к трибуне, растерянно оглядывается по сторонам и ищет что-то взглядом на полу.

Ранее бывший врач Белого дома Джексон усомнился в адекватном поведении Байдена и заявил, что американский президент должен пройти тест на нарушение когнитивных функций и обнародовать результаты.