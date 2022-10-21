Пушков: возвращение Джонсона после отставки Трасс девальвирует пост премьера до уровня «политического декора»

Алексей Пушков высказался по поводу отставки Лиз Трасс. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал скандальную отставку британского премьера Лиз Трасс, рассказав, к каким последствиям может привести возвращение на эту должность Бориса Джонсона.

По мнению Пушкова, такой «странный» поворот событий привел бы к «девальвации» понятия лидерства в британской политике как такового. Пушков назвал Лиз Трасс, которая пробыла на должности премьера Великобритании 45 дней, «заведомой лузеркой».

«Это означало бы еще один шаг к девальвации премьерского кресла и понятия лидерства как такового, и к превращению его не более, чем в функцию, элемент политического декорума», - написал Пушков в Telegram в четверг 20 октября.

Ранее три британских депутата от правящей Консервативной партии призвали Трасс покинуть пост премьер-министра.

20 октября премьер Великобритании Лиз Трасс ушла в отставку, пробыв в должности всего 44 дня. Политик призналась, что не справилась со своей миссией.

Тем временем политолог Рафаэль Ордуханян считает, что после отставки Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании страну могут ждать радикальные внутриполитические перемены. Политолог напомнил, что о своих планах выйти из состава Великобритании уже заявляла Шотландия. То же желание высказывали Уэльс и Северная Ирландия. Особенно острой ситуация стала после смерти королевы Елизаветы II, считает Ордуханян.