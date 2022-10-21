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Политика21 октября 2022 1:05

Пушков: возвращение Джонсона после отставки Трасс девальвирует пост премьера до уровня «политического декора»

Российский сенатор высказался по поводу отставки британского премьера Лиз Трасс
Мария ПАВЛОВА
Алексей Пушков высказался по поводу отставки Лиз Трасс.

Алексей Пушков высказался по поводу отставки Лиз Трасс.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал скандальную отставку британского премьера Лиз Трасс, рассказав, к каким последствиям может привести возвращение на эту должность Бориса Джонсона.

По мнению Пушкова, такой «странный» поворот событий привел бы к «девальвации» понятия лидерства в британской политике как такового. Пушков назвал Лиз Трасс, которая пробыла на должности премьера Великобритании 45 дней, «заведомой лузеркой».

«Это означало бы еще один шаг к девальвации премьерского кресла и понятия лидерства как такового, и к превращению его не более, чем в функцию, элемент политического декорума», - написал Пушков в Telegram в четверг 20 октября.

Ранее три британских депутата от правящей Консервативной партии призвали Трасс покинуть пост премьер-министра.

20 октября премьер Великобритании Лиз Трасс ушла в отставку, пробыв в должности всего 44 дня. Политик призналась, что не справилась со своей миссией.

Тем временем политолог Рафаэль Ордуханян считает, что после отставки Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании страну могут ждать радикальные внутриполитические перемены. Политолог напомнил, что о своих планах выйти из состава Великобритании уже заявляла Шотландия. То же желание высказывали Уэльс и Северная Ирландия. Особенно острой ситуация стала после смерти королевы Елизаветы II, считает Ордуханян.