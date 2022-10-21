Двое гражданских погибли и 10 пострадали после ракетного удара ВСУ по переправе в Херсоне

В Херсонской области назвали уточненное количество погибших при обстреле переправы. Фото: REUTERS

Власти Херсонской области уточнили количество погибших и пострадавших после ракетного удара украинских войск по гражданской переправе. Глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев в ночь на 21 октября сообщил о двух погибших и десятерых пострадавших.

«В результате ракетного удара у нас, к сожалению, есть пострадавшие и погибшие: на данный момент десять человек раненых и двое погибших. Это предварительные данные», - сказал Елисеев ТАСС, добавив, что среди пострадавших есть дети и журналисты.

Раненых отправили в Херсонскую областную больницу, при необходимости они могут быть перевезены в медучреждения Крыма. По словам Елисеева, украинские вооруженные силы с большой вероятностью использовали ракеты HIMARS.

Глава правительства подчеркнул, что переправа использовалась исключительно в гражданских целя. В ночное время она работала, чтобы переправить людей на левый берег Днепра.

Напомним, выезд жителей из Херсонской области, связанный с возможными провокациями со стороны Украины начался 19 октября 2022 года.

Ранее Родион Мирошник сообщил о трех погибших и десяти раненых гражданских при обстреле ВСУ переправы в Херсоне.

Также сообщалось, что в Белгородской области в руках у ребенка сдетонировало устройство, похожее на дрон ВСУ. Мальчик нашел устройство на улице, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

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