Индонезия готова организовать встречу Владимира Путина и Джо Байдена в рамках саммита G20

В Индонезии заявили о готовности организовать встречу российского президента Владимира Путина с Джо Байденом. Фото: REUTERS

Индонезия в рамках саммита G20 готова организовать встречу Владимира Путина и Джо Байдена, если российский президент примет решение участвовать в саммите лично. Об этом заявил посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.

«Индонезия была бы очень рада сделать это», - цитирует Тавареса РИА Новости.

Дипломат рассказал агентству, что Индонезия ранее устраивала на своей территории неофициальные встречи лидеров стран, между которыми происходили конфликты.

«Мы не обещаем, что это немедленно что-то решит, но простое общение друг с другом может помочь продвижению обсуждений», - сказал Хосе Антонио Морато Таварес.

Ранее Индонезия заявила, что готова провести все двусторонние встречи на саммите G20, который пройдет 15-16 ноября 2022 года, включая встречу президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина.

Тем временем президент США Джо Байден сообщил, что готов обсудить с главой России Владимиром Путиным судьбу баскетболистки Бриттни Грайнер.

Президент США не дал определенного ответа на вопрос о возможности встречи с президентом России, но и не исключил ее.