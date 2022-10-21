Что произошло в ночь на 21 октября

Немцев смутили твиты в соцсетях нового украинского посла Макеева. Фото: социальные сети.

Украинские военные выпустили 12 ракет по переправе в Херсоне, 11 сбиты ПВО. Двое гражданских погибли и 10 пострадали. Среди пострадавших есть дети и журналисты.

ВС Украины в ночь на 21 октября обстреляли Рубежное и Лисичанск ракетами HIMARS. Всего было выпущено пять ракет.

Постпред России в ООН Гатилов обвинил США в препятствии мирным переговорам с Украиной. Соединенные Штаты убеждают Украину в ее военной мощи, чтобы не допустить переговоров с Россией, заявил дипломат.

Глава офиса Зеленского Ермак назвал идиотами тех, кто призывает к миру не на условиях Киева.

Глава Крыма Аксенов назвал командующего российскими войсками в районе спецоперации Суровикина офицером с нужным полководцу качествами.

В Германии шокированы сменившим скандального Мельника новым украинским послом. Немцев смутил тон Алексея Макеева в социальных сетях.

Начальник контрольно-ревизионного управления МЧС России Репин задержан на 48 часов. Его подозревают в совершении должностного преступления.

Илон Маск назвал «хорошим троллингом» шутку Медведева про отставку Трасс и салат.

Суд оправдал актера Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему.