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Звезды21 октября 2022 4:56

Сестра погибшей в ДТП под Калугой подаст в суд на актрису Анну Большову

Женщина подозревает, что артистка могла превысить скорость
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Анна Большова

Анна Большова

Фото: Мила СТРИЖ

Сестра женщины, погибшей под колесами автомобиля актрисы Анны Большовой, собирается подать в суд на артистку. Об этом она рассказала телеканалу "360".

По ее словам, родственница была со своими детьми, после чего муж отвез ее в деревню Грачевка, где высадил на развилке в неосвещенном месте.

Собеседница телеканала подозревает, что Анна Большова могла превысить скорость.

Вместе с тем сестра погибшей признает, что в момент аварии ее родственница была в состоянии алкогольного опьянения.

Как ранее писал сайт KP.RU, Анна Большова в Калужской области сбила насмерть женщину в четверг, 20 октября 2022 года. 46-летняя актриса была за рулем трезвая. Звезда позвонила в полицию и вызвала "скорую". Но спасти человека не удалось. Пешеход скончался на месте происшествия до прибытия врачей.