На Украине заявили о слабости своей ПВО

WP: на Украине не хватает систем ПВО для прикрытия всей страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине недостаточно систем противовоздушной обороны (ПВО) для прикрытия того, чтобы покрыть каждый части страны. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на украинских военных и политиков.

«Проблема в том, что у Украины нет достаточного количества подразделений ПВО, чтобы прикрыть каждую часть страны», - сказано в статье издания.

Как заявил капитан Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Климин, обойти украинской противовоздушно обороны удается при помощи разведки и информации о ландшафте.

В статье отмечается, что многие украинские системы ПВО советского производства, а это означает, что им уже более 30 лет. «Сейчас наша ПВО - это буквально парень со Стингером», - считает исполнительный директор Центра противодействия коррупции на Украине Дарья Каленюк.

Начальник подготовки зенитно-ракетных войск Украины Денис Смажный, который, по сообщению издания, находится за границей, где учится управлять NASAMS, также заявил, что ПВО Украины устарели.

«Нам необходимо заменить наши старые системы, потому что совсем скоро они перестанут справляться с целями. А еще у нас заканчиваются ракеты», - заявил он.

Напомним, 11 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал страны «Большой семерки» разместить на украинско-белорусской границе международных наблюдателей для контроля за ситуацией, а также создать «воздушный щит» в виде современных систем ПВО.