Число погибших при обстреле переправы в Херсоне выросло до четырех человек

Удар нанесен, предположительно, из РСЗО HIMARS Фото: REUTERS

Число погибших при ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданской переправе в Херсоне выросло до четырех человек. Об этом рассказал заместитель главы региональной администрации Кирилл Стремоусов в эфире программы "Соловьев Live" на телеканале "Россия 1" в пятницу, 21 октября 2022 года.

Ранее председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев сообщал о двоих погибших и десятерых раненых. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь в областной больнице. По словам чиновника, предположительно, удары наносились и реактивной системы залпового огня HIMARS производства Соединенных Штатов.

Напомним, в четверг, 20 октября, украинские военные выпустили 12 ракет по переправе в Херсоне, 11 из них сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО). Переправа использовалась гражданским населением.