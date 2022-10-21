LG собирается перенести производство из России в Узбекистан или Казахстан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Производитель бытовой техники из Южной Кореи LG планирует перенести свое производство из России в Узбекистан или Казахстан. О таких планах компании сообщает газета «Коммерсантъ».

Как заявил источник издания на рынке бытовой техники, на данный момент руководство LG обсуждает возможность перевода на мощности Artel Electronics в Узбекистане, а часть топ-менеджмента южнокорейского производителя уже была релоцирована в Ташкент.

Компания Artel Electronics тем временем заявила, что на сегодняшний день у нее нет партнерства с LG, отказавшись раскрыть или комментировать информацию о потенциальных переговорах.

Отмечается, что у южнокорейской компании уже был завод в Казахстане, который с 1998 года выпускал ту же продукцию, что и российский, однако производство было закрыто несколько лет назад. Как заявляют источники издания, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана обсуждает открытые нового предприятия LG в своей стране.