Детские больницы США переполнены из-за вспышки вируса дыхательных путей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Детские больницы Соединенных Штатов переполнились из-за вспышки вируса дыхательных путей - респираторно-синцитиального вируса (РСВ). Об этом сообщает издание The Hill.

Уточняется, что на пределе возможностей работают медицинское учреждение штата Коннектикут в Хартфорда, где особенно большое количество пациентов. Теперь медики ведут переговоры с Национальной гвардией и федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям (FEMA), чтобы организовать уличный шатер для приема больных.

Главный врач детского медицинского центра Коннектикута доктор Хуан Саласар заявил, что в отделениях медучреждений для детей не хватает коек реанимации, указав на то, что обычно они там не нужны, в отличие от взрослых палат.

По его словам, число случаев инфекции дыхательных путей начало увеличиваться с начала сентября 2022 года с наступлением с геометрической прогрессии. Как он отметил, такого не происходило ранее.

Сообщается, что в отделение неотложной помощи в детскую больницу, расположенную в Нью-Хейвена, за неделю поступило вдвое больше больных. Уточняется, что количество увеличилось с 57 до 106. Согласно приведенным данным, каждый день туда поступает до 30 детей с респираторно-синцитиальным вирусом, а в отделение для больных коронавирусом поступает не более трех детей.